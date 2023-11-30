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Петр Тихонов

Место рождения

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Тихон Спиридонов

Мать: не указана

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Соколов-Тихонов Иван Петров

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Соколов Александр Петров

Мать ребёнка: Пелагея Ильина

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ильина

Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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