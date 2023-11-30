Петр Тихонов
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Тихон Спиридонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Соколов-Тихонов Иван Петров
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1798 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ильина
Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно