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Парнох Яков Соломонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

05.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Парнох Залман Кусиелевич (Кушелевич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1885

Дочь: Sofiya Yakovlevna

Мать ребёнка: Александра Абрамовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.07.1891

Сын: Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Абрамовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Elizaveta Yakovlevna

Мать ребёнка: Александра Абрамовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиса Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
владелец аптеки в Таганроге
Смерть
05.05.1912
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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