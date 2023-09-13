Парнох Яков Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти05.05.1912
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Парнох Залман Кусиелевич (Кушелевич)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1885
Дочь: Sofiya Yakovlevna
Мать ребёнка: Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
15.07.1891
Сын: Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Elizaveta Yakovlevna
Мать ребёнка: Александра Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиса Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
владелец аптеки в Таганроге
Смерть
05.05.1912