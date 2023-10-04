Милашевич (Солдатенкова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1990
Дочь: Милашевич Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1997
Сын: Милашевич Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности