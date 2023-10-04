Милашевич (Солдатенкова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашевич (Солдатенкова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1990

Дочь: Милашевич Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1997

Сын: Милашевич Никита Дмитриевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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