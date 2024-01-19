Востротина (Фролова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.09.1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1953
Отец: Фролов Иван Филиппович
Бракосочетание
16.02.1980
Рождение ребёнка
03.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востротин Виктор Васильевич
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1985
Дочь: Востротина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Востротин Виктор Васильевич
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область