Востротина (Фролова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востротина (Фролова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

12.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1953

Отец: Фролов Иван Филиппович

Мать: Фролова Антонина Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
16.02.1980

Муж: Востротин Виктор Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востротин Виктор Васильевич

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1985

Дочь: Востротина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Востротин Виктор Васильевич

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
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