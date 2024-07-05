Колобкова (Сухова) Анастасия Борисовна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Сухов Борис Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1904 ст.
Воскресенское, Чернский муниципальный район, Тульская область
Введенская церковь. Поручителями были по женихе: крестьяне Андрей Семёнов Илюхин и Семён Сергеев Колобков; по невесте: крестьяне Владимир Андриянов Новиков и Василий Иванов Маркин.
Рождение ребёнка
1910 ст.
Отец ребёнка: Колобков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: (Колобкова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колобков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Колобков Иван Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1916 ст.
Дочь: (Колобкова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Колобков Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно