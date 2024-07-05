Колобкова (Сухова) Анастасия Борисовна 1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Колобкова (Сухова) Анастасия Борисовна

Место рождения

Бруски, Чернский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Сухов Борис Иванович

Мать: не указана

Бруски, Чернский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
25.01.1904 ст.

Муж: Колобков Иван Сергеевич

Воскресенское, Чернский муниципальный район, Тульская область
Введенская церковь. Поручителями были по женихе: крестьяне Андрей Семёнов Илюхин и Семён Сергеев Колобков; по невесте: крестьяне Владимир Андриянов Новиков и Василий Иванов Маркин.
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Колобков Иван Иванович

Отец ребёнка: Колобков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: (Колобкова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колобков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
08.02.1914 ст.

Сын: Колобков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Колобков Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1916 ст.

Дочь: (Колобкова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Колобков Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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