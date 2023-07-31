Ковригина (Ковригина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковригин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковригин Георгий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно