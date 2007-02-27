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Живец Захар Тарасович
Живец Захар Тарасович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.2007
Пол
Мужской
Отец
Живец Тарас Игоревич
1986 г.р.
Мать
Живец Анна Геннадьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЙЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2007
Отец:
Живец Тарас Игоревич
Мать:
Живец Анна Геннадьевна
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