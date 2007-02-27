Живец Захар Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живец Захар Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЙЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2007

Отец: Живец Тарас Игоревич

Мать: Живец Анна Геннадьевна

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