Лазарева Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.?

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
07.07.?

Отец: Лазарев Василий

Мать: Батурова Таисия

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