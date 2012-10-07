Шишелова Вероника Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишелова Вероника Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2012

Отец: не указан

Мать: Шишелова Ольга Сергеевна

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