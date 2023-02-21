Травкина (Кузьминова) Марфа Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкина (Кузьминова) Марфа Савельевна

Место рождения

Kriuki 2, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1922

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Kriuki 2, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1937

Сын: Травкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Травкин Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Травкин Иван Иванович

Смерть
2009
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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