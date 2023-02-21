Травкина (Кузьминова) Марфа Савельевна
Место рожденияKriuki 2, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1922
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Kriuki 2, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Травкин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Травкин Иван Иванович
Смерть
2009
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis