Талалаев Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.2010
Дочь: Талалаева Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Вычислено 07.08.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Колодищи, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.04.2015
Сын: Талалаев Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности