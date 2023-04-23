Талалаев Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалалаев Сергей Юрьевич

Талалаев Сергей Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.2010

Дочь: Талалаева Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Вычислено 07.08.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Колодищи, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.04.2015

Сын: Талалаев Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close