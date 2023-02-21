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Широкова Феврония Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1889 ст.

Муж: Широков Иван Григорьевич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.09.1891

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1894 ст.

Сын: Широков Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Широков Василий Иванович

Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Широков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Каргалова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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