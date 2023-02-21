Широкова Феврония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1891
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
18.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Каргалова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Широков Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно