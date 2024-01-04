Пазюк Лука Андреев
Место рождения
Дата рождения16.10.1881 ст.
Дата смерти25.02.1882 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1881 ст.
Отец: Пазюк Андрей Яковлев
Крещение
16.10.1881 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1882 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
27.02.1882 ст.