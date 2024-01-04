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Пазюк Лука Андреев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

16.10.1881 ст.

Дата смерти

25.02.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1881 ст.

Отец: Пазюк Андрей Яковлев

Мать: Домника (Домна) Васильева

Колонщина, Київська область
Крещение
16.10.1881 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
25.02.1882 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
27.02.1882 ст.
Колонщина, Київська область
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