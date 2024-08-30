Коровин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти03.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.01.1836
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1841
Сын: Коровин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Коровина Екатерина Николаевна
Смерть
03.01.1885
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область