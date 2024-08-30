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Коровин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

03.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Коровин Петр Семенович

Мать: Коровина Евфимия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Екатерина Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.01.1836

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.1841

Сын: Коровин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Коровина Екатерина Николаевна

Смерть
03.01.1885
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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