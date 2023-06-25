Гостев Илья Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.2001
Сын: Гостев Максим Ильяч
Мать ребёнка: Гостева Ольга Мударисовна
Рождение ребёнка
02.08.2005
Дочь: Гостева Полина Ильинична
Мать ребёнка: Гостева Ольга Мударисовна
Бракосочетание
Неизвестно