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Смирнов Иван -

Место рождения

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
30.01.1881 ст.

Сын: Смирнов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
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