Смирнов Иван -
Место рожденияд. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)
Рождение ребёнка
30.01.1881 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Смирново (Щербажский сельсовет; Тоншаевский район, Горьковская область)