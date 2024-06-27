Сенькин-Сейкин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915
Калужский архив\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 701 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1912-1918, 1920 гг Василий Васильевич Сенькин крестьянин деревни Гусовой Василий Михайлович Сенькин и зак... Показать все
Крещение
19.12.1915
Калужский архив\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 701 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1912-1918, 1920 гг Василий Васильевич Сенькин крестьянин деревни Гусовой Василий Михайлович Сенькин и зак... Показать все
Смерть
Неизвестно