Сенькин-Сейкин Василий Васильевич 18.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сенькин-Сейкин Василий Васильевич

Место рождения

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

18.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915

Отец: Сейкин (Сенькин) Василий Михайлович

Мать: Сенькина-Сейкина Дарья Федоровна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Калужский архив\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 701 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1912-1918, 1920 гг Василий Васильевич Сенькин крестьянин деревни Гусовой Василий Михайлович Сенькин и зак... Показать все
Крещение
19.12.1915
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Калужский архив\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 701 МК Преображенской церкви с. Воронеты Мещовского уезда за 1912-1918, 1920 гг Василий Васильевич Сенькин крестьянин деревни Гусовой Василий Михайлович Сенькин и зак... Показать все
Смерть
Неизвестно

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