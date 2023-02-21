Ковалевская (Хмелевская) Ольга Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1896
Рождение ребёнка
21.08.1897
Дочь: Нехамкина Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Ковалевский Илларион Ксенофонтович
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1899
Сын: Ковалевский Илларион Илларионович
Отец ребёнка: Ковалевский Илларион Ксенофонтович
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно