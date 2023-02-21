Ковалевская (Хмелевская) Ольга Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская (Хмелевская) Ольга Макарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1896

Муж: Ковалевский Илларион Ксенофонтович

Рождение ребёнка
21.08.1897

Дочь: Нехамкина Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Ковалевский Илларион Ксенофонтович

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.06.1899

Сын: Ковалевский Илларион Илларионович

Отец ребёнка: Ковалевский Илларион Ксенофонтович

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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