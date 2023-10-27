Макашева Любовь Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макашева Мария Павловна
Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макашева Ольга Павловна
Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макашев Валентин Павлович
Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно