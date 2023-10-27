Макашева Любовь Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макашева Любовь Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макашев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макашева Мария Павловна

Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макашева Ольга Павловна

Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макашев Валентин Павлович

Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макашев Николай Павлович

Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макашев Евгений Павлович

Отец ребёнка: Макашев Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макашев Павел Николаевич

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