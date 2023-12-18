Кудрявцев Григорий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.2010
Сын: Кудрувцев Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
29.06.2023
Сын: Кудрявцев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно