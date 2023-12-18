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Кудрявцев Григорий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.2010

Сын: Кудрувцев Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
29.06.2023

Сын: Кудрявцев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Ольга Сергеевна

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