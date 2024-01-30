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Ирина Андреева

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванов

Взята в деревне Тамышево, из крестьян помещика Сергея Яковлева сына Засецкого
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Павел Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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