Розов Алексей Гаврилов
Место рожденияЯрославская губерния, село Малахово
Дата рождения1744
Дата смертиОколо 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Гаврила Константинов
Мать: Ирина Иванова
Ярославская губерния, село Малахово
Рождение ребёнка
1767
Сын: Розов Петр Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Розов Иван Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Андреева
село Малахово, Романов-Борисоглебского уезда, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Розов Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
благочинный села Малахова Романов-Борисоглебского уезда
Место жительства
Неизвестно
в 1759 дьячек, в 1778 диакон, с 1781 священник села Малахова, в 1797 - Благочинный
Смерть
Около 1810
Ярославская губерния