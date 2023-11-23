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Розов Алексей Гаврилов

Место рождения

Ярославская губерния, село Малахово

Дата рождения

1744

Дата смерти

Около 1810

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Гаврила Константинов

Мать: Ирина Иванова

Ярославская губерния, село Малахово
Рождение ребёнка
1767

Сын: Розов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Розов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Андреева

село Малахово, Романов-Борисоглебского уезда, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Розов Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Розов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
благочинный села Малахова Романов-Борисоглебского уезда
Место жительства
Неизвестно
в 1759 дьячек, в 1778 диакон, с 1781 священник села Малахова, в 1797 - Благочинный
Смерть
Около 1810
Ярославская губерния
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