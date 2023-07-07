Щеховская (Бровцына) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеховская (Бровцына) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бровцын Александр Евдокимович

Мать: Бровцына Олимпиада Евграфовна

Рождение ребёнка
16.04.1838

Дочь: Щеховская Олимпиада Иосифовна

Отец ребёнка: Щеховской Иосиф Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.05.1842

Дочь: Щеховская Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Щеховской Иосиф Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.09.1843

Сын: Щеховской Александр Иосифович

Отец ребёнка: Щеховской Иосиф Дмитриевич

Александр Иосифович в 1868 году - прапорщик лейб гвардии Драгунского полка в Кречевицах. в 1873 году - поручик того же полка. с 1893 по 1897 год полковник, командир 30 Полтавского пехотного полка. с 1... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1844

Сын: Щеховский Николай Иосифович

Отец ребёнка: Щеховской Иосиф Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.01.1845

Дочь: Косаговская Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Щеховской Иосиф Дмитриевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
крещена в Федоростратилатовской церкви, что на Софийской стороне.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеховской Иосиф Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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