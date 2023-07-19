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Ворушилов Василий Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ворушилов Самсон Иванович

Мать: Ворушилова Анисия Феодоровна

Рождение ребёнка
19.12.1906 ст.

Дочь: Кучмасова Лукерья (Лукия) Васильевна

Мать ребёнка: Ворушилова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.08.1913 ст.

Сын: Ворушилов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ворушилова Ксения Фёдоровна

Красносёловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
По новому стилю его день рождения 23 июля
Смерть
Неизвестно
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