Ворушилов Василий Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1906 ст.
Дочь: Кучмасова Лукерья (Лукия) Васильевна
Мать ребёнка: Ворушилова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.08.1913 ст.
Сын: Ворушилов Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Ворушилова Ксения Фёдоровна
Красносёловка, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
По новому стилю его день рождения 23 июля
Смерть
Неизвестно