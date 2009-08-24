Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна

Место рождения

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

05.08.1939

Дата смерти

24.08.2009

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1939

Отец: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Мать: Абдуллина Хадича Шариповна

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Раис Ильясович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Раис Ильясович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхаков Раис Ильясович

Смерть
24.08.2009
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
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