Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна
Место рожденияСело Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения05.08.1939
Дата смерти24.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1939
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
06.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исхаков Раис Ильясович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исхаков Раис Ильясович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.2009
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия