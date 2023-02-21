Саламатов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Владимир

Мать ребёнка: Саламатова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Петр

Мать ребёнка: Саламатова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатова Евдокия

Смерть
1943
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