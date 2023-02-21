Саламатов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Владимир
Мать ребёнка: Саламатова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Петр
Мать ребёнка: Саламатова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламатова Евдокия
Смерть
1943