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Глебов Филипп Андреевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.

Сын: Глебов Илья Филиппович

Мать ребёнка: Глебова Ирина Степановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.07.1905 Апухлицы Илья Филиппович Глебов Апухлицы отец крестьянин Филипп Андреевич Глебов Апухлицы мать крестьянская жен... Показать все
Бракосочетание
До 1905

Жена: Глебова Ирина Степановна

Смерть
Неизвестно
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