Глебов Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.
Мать ребёнка: Глебова Ирина Степановна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.07.1905 Апухлицы Илья Филиппович Глебов Апухлицы отец крестьянин Филипп Андреевич Глебов Апухлицы мать крестьянская жен... Показать все
Бракосочетание
До 1905
Жена: Глебова Ирина Степановна
Смерть
Неизвестно