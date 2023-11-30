Продубнова (Применко) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения12.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1972
Бракосочетание
24.02.1990
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.06.1995
Сын: Продубнов Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Продубнов Владимир Петрович
Северное, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.2000
Дочь: Продубнова Полина Владимировна
Отец ребёнка: Продубнов Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно