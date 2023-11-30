Продубнова (Применко) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Продубнова (Применко) Ольга Владимировна

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Место рождения

Староборискино, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1972

Отец: Применко Владимир Алексеевич

Мать: Применко Мария Андреевна

Староборискино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.02.1990

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.06.1995

Сын: Продубнов Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Продубнов Владимир Петрович

Северное, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.2000

Дочь: Продубнова Полина Владимировна

Отец ребёнка: Продубнов Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Продубнов Владимир Петрович

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