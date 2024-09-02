Силкин Тимофей Константинович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Силкин Константин Тимофеевич
Мать: ?
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силкин Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Марина Викулова
Силкин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Викулова
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Марина Викулова
Силкин
Смерть
Неизвестно