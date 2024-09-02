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Силкин Тимофей Константинович

Место рождения

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Силкин Константин Тимофеевич

Мать: ?

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силкин Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Марина Викулова

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Викулова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Силкин Симеон Тимофеевич

Мать ребёнка: Марина Викулова

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Смерть
Неизвестно

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