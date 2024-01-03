Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Степанов

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Окулово
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Степанов

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Окулово
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Степанов

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Окулово
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евфросинья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Степанов

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Окулово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Степанов

Смерть
Неизвестно
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