Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Степанов
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Окулово
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Степанов
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Окулово
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Степанов
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Окулово
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евфросинья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Степанов
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Окулово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Степанов
Смерть
Неизвестно