Дубровский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Дубровский Николай
Мать ребёнка: Дубровская Мария
Тверская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дубровский Александр
Мать ребёнка: Дубровская Мария
Тверская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно