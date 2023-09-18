Дубровский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Дубровский Николай

Мать ребёнка: Дубровская Мария

Тверская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1877

Сын: Дубровский Александр

Мать ребёнка: Дубровская Мария

Тверская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
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