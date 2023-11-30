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Гудилин Александр

Место рождения

Середа, Шаховская, Московская область

Дата рождения

24.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1885

Отец: Гудилин Яков Егорович

Мать: Гудилина Анастасия Ивановна

Середа, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1912

Сын: Гудилин Владимир

Мать ребёнка: Гудилина Маргарита Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гудилин Михаил

Мать ребёнка: Гудилина Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1914

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Гудилина Маргарита Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудилина Маргарита Ивановна

Смерть
Неизвестно
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