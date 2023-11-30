Гудилин Александр
Место рождения
Дата рождения24.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1885
Отец: Гудилин Яков Егорович
Рождение ребёнка
14.09.1912
Сын: Гудилин Владимир
Мать ребёнка: Гудилина Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гудилин Михаил
Мать ребёнка: Гудилина Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1914
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Гудилина Маргарита Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно