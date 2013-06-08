Рыбникова (Юркова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1923
Дата смерти08.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1948
Сын: Рыбников Александр Иванович
Отец ребёнка: Рыбников Иван Трофимович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рыбников Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыбников Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2013