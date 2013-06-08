Рыбникова (Юркова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Юркова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1923

Дата смерти

08.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1948

Сын: Рыбников Александр Иванович

Отец ребёнка: Рыбников Иван Трофимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рыбников Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Юрий Иванович

Отец ребёнка: Рыбников Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Иван Трофимович

Смерть
08.06.2013
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