(Ельникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ельникова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ельников Иван

Мать: Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рак Франек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рак Франек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рак Франек

Смерть
Неизвестно
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