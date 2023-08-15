Бобренко Савелий Кузьмич
Место рожденияСтавропольская губерния, Медвежинский уезд, село Радыки
Дата рождения10.01.1893
Дата смерти04.09.1958
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1893
Отец: Бобренко Кузьма
Ставропольская губерния, Медвежинский уезд, село Радыки
Рождение ребёнка
30.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобренко Степанида Григорьевна
Ставропольский край, Красногвардейский район, село Радыки
Смерть
04.09.1958
Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка