Бобренко Савелий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобренко Савелий Кузьмич

Место рождения

Ставропольская губерния, Медвежинский уезд, село Радыки

Дата рождения

10.01.1893

Дата смерти

04.09.1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1893

Отец: Бобренко Кузьма

Мать: Бобренко неизвестно неизвестно

Ставропольская губерния, Медвежинский уезд, село Радыки
Рождение ребёнка
30.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобренко Степанида Григорьевна

Ставропольский край, Красногвардейский район, село Радыки
Смерть
04.09.1958
Ставропольский край, Шпаковский район, село Татарка
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