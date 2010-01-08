Комарова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1965
Дата смерти08.01.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1965
Отец: Комаров Виктор Фёдорович
Мать: Зенова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1988
Дочь: Корнийчук Тамара Юрьевна
Отец ребёнка: Приступа Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
08.01.2010