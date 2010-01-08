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Комарова Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1965

Дата смерти

08.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1965

Отец: Комаров Виктор Фёдорович

Мать: Зенова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1988

Дочь: Корнийчук Тамара Юрьевна

Отец ребёнка: Приступа Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приступа Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приступа Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
08.01.2010
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