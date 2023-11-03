Копейкин Петр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1864
Дата смерти30.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1864
Отец: Копейкин Григорий Алексеев
Мать: Копейкина ?
Рождение ребёнка
01.07.1890
Сын: Копейкин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева
Джаркент, Семиреченская обл.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Филиппова Наталья Петрова
Мать ребёнка: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Анисия Евфимова
Незаконнорожденная дочь Коллежского асессора Григория Алексеева Копейкина. Наталия. Восприемники. Есаул Сибирского Казачьего войска Ермака Тимофеева полка Петр Григорьев Копейкин и того же полка жена ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
3-е Александровское военное училище, выпуск 1880
Смерть
30.08.1898
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
От чахотки