Копейкин Петр Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкин Петр Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1864

Дата смерти

30.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1864

Отец: Копейкин Григорий Алексеев

Мать: Копейкина ?

Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Копейкин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева

Джаркент, Семиреченская обл.
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Филиппова Наталья Петрова

Мать ребёнка: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева

Рождение ребёнка
1893

Сын: Копейкин Виктор Петров

Мать ребёнка: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева

Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Анисия Евфимова

Незаконнорожденная дочь Коллежского асессора Григория Алексеева Копейкина. Наталия. Восприемники. Есаул Сибирского Казачьего войска Ермака Тимофеева полка Петр Григорьев Копейкин и того же полка жена ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова 1, Копейкина 2 Филициата Алексеева

Образование
Неизвестно
3-е Александровское военное училище, выпуск 1880
Смерть
30.08.1898
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
От чахотки
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