Кондратовичев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратовичев Матвей

Кондратовичев Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кондратовичев Казимир

Мать: не указана

Бракосочетание
18.06.1850

Жена: Добрылковна Каролина

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вероника

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кондратовичева Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close