Кондратовичев Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кондратовичев Казимир
Мать: не указана
Бракосочетание
18.06.1850
Жена: Добрылковна Каролина
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вероника
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кондратовичева Анна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно