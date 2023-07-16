Мединская Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1884 ст.
Дочь: Мединская Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович
Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.
Сын: Мединский Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович
Лукашовка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.11.1889
Сын: Мединский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.
Сын: Мединский Диомин Алексеевич
Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович
Рождение ребёнка
06.03.1895 ст.
Сын: Мединский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович
Рождение ребёнка
01.01.1898 ст.
Дочь: Мединская Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно