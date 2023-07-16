Мединская Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мединская Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1884 ст.

Дочь: Мединская Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Сын: Мединский Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович

Лукашовка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.11.1889

Сын: Мединский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович

Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.

Сын: Мединский Диомин Алексеевич

Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович

Подгорье, Миколаївська область
Рождение ребёнка
06.03.1895 ст.

Сын: Мединский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович

Подгорье, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.01.1898 ст.

Дочь: Мединская Мелания Алексеевна

Отец ребёнка: Мединский Алексей Данилович

Подгорье, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мединский Алексей Данилович

Смерть
Неизвестно
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