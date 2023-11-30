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Давыдов Владимир Антонович

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Антон Фролович

Мать: Давыдова Анна Яковлевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.11.1966

Сын: Давыдов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Давыдова Валентина Ивановна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.06.1969

Сын: Давыдов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Давыдова Валентина Ивановна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Валентина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крановщик
Образование
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Основное общее
Смерть
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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