Давыдов Владимир Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Антон Фролович
Мать: Давыдова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
08.11.1966
Сын: Давыдов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Давыдова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1969
Сын: Давыдов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Давыдова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крановщик
Образование
Неизвестно
Основное общее
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ