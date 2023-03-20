Бобков Трифиллий Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Трифиллий Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849 ст.

Дата смерти

12.03.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Сын: Бобков Феодор Трифиллиев

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бобков Василий Трифиллиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Дочь: Ивушкина Евдокия Трифиллиева

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.03.1902 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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