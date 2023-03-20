Бобков Трифиллий Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849 ст.
Дата смерти12.03.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бобков Василий Трифиллиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.
Дочь: Ивушкина Евдокия Трифиллиева
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1902 ст.
Причина смерти: от чахотки