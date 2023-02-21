Чудакова Параскева Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Чудаков Ерофей Алексеевич
Отец ребёнка: Чудаков Алексей Прокофьевич
Отдан в рекруты в 1839
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Чудаков Алексей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Чудаков Алексей Прокофьевич
девица Параскева Алексеевна в 92 семье 1843 года 28 лет. 94 семья в 1847 6 семья деревни Лук в 1850, не замужем 5 семья в 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1830