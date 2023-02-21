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Чудакова Параскева Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Чудаков Ерофей Алексеевич

Отец ребёнка: Чудаков Алексей Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Отдан в рекруты в 1839
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Чудаков Алексей Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Чудаков Алексей Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
девица Параскева Алексеевна в 92 семье 1843 года 28 лет. 94 семья в 1847 6 семья деревни Лук в 1850, не замужем 5 семья в 1858
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудаков Алексей Прокофьевич

Смерть
До 1830
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