Травкина (Верещагина) Елена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкина (Верещагина) Елена Игоревна

Место рождения

п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия

Дата рождения

10.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1985

Отец: Верещагин Игорь Валерьевич

Мать: Верещагина Анна Дмитриевна

п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.07.2009

Дочь: Травкина Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Травкин Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
21.09.2010

Сын: Травкин Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Травкин Алексей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Травкин Алексей Анатольевич

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