Травкина (Верещагина) Елена Игоревна
Место рожденияп. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Дата рождения10.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1985
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.07.2009
Дочь: Травкина Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Травкин Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
21.09.2010
Сын: Травкин Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Травкин Алексей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно