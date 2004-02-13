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Воеводская Анастасия Анатольевна
Воеводская Анастасия Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.2004
Пол
Женский
Отец
Воеводский Анатолий Николаевич
Мать
Полетайкина Елена Дмитриевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2004
Отец:
Воеводский Анатолий Николаевич
Мать:
Полетайкина Елена Дмитриевна
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