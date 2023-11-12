Смирнова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

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Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смирнова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саблин Пётр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саблин Пётр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: не указан

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