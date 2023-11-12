Смирнова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: не указан