Щербинина (Татаурова) Пелагея Семёнова
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Щербинина Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Щербинин Василий Афонасьев
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Щербинин Василий Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно