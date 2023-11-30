Щербинина (Татаурова) Пелагея Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Татаурова) Пелагея Семёнова

Место рождения

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Щербинина Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Щербинин Василий Афонасьев

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Щербинин Пётр Васильев

Отец ребёнка: Щербинин Василий Афонасьев

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Василий Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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