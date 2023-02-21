Селезнев Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селезнев Василий Михайлович
Мать: Селезнева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Викторовна
Мать ребёнка: Селезнева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Михаил Викторович
Мать ребёнка: Селезнева Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно