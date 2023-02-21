Селезнев Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнев Василий Михайлович

Мать: Селезнева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Викторовна

Мать ребёнка: Селезнева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Михаил Викторович

Мать ребёнка: Селезнева Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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