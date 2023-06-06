Черненко Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черненко Иван Яковлевич

г. Новониколаевск
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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