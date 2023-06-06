Черненко Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненко Иван Яковлевич
г. Новониколаевск
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Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно