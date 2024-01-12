Токмаджян-Асатурян Варсеник Вагаршаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмаджян-Асатурян Варсеник Вагаршаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1961

Дочь: Асатурян Маргарита Матеосовна

Отец ребёнка: Асатурян Матеос (Мато) Ваганович

Рождение ребёнка
11.09.1972

Сын: Асатурян Артём Матеосович

Отец ребёнка: Асатурян Матеос (Мато) Ваганович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асатурян Матеос (Мато) Ваганович

Смерть
2010
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