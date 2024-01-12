Токмаджян-Асатурян Варсеник Вагаршаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1961
Дочь: Асатурян Маргарита Матеосовна
Отец ребёнка: Асатурян Матеос (Мато) Ваганович
Рождение ребёнка
11.09.1972
Сын: Асатурян Артём Матеосович
Отец ребёнка: Асатурян Матеос (Мато) Ваганович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010