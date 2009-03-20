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Скоморохов Вячеслав Ярославович
Скоморохов Вячеслав Ярославович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Скоморохов Ярослав Игоревич
1987 г.р.
Мать
Сергеева Вероника
Около 1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2009
Отец:
Скоморохов Ярослав Игоревич
Мать:
Сергеева Вероника
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