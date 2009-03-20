Скоморохов Вячеслав Ярославович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоморохов Вячеслав Ярославович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Около 1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2009

Отец: Скоморохов Ярослав Игоревич

Мать: Сергеева Вероника

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